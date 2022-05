Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert annonce le futur champion en playoffs !

Publié le 16 mai 2022 à 10h35 par Amadou Diawara mis à jour le 16 mai 2022 à 10h42

Alors qu'il ne reste plus que quatre franchises en lice pour les playoffs, Rudy Gobert a livré son pronostic sur le futur champion. Selon le pivot français de l'Utah Jazz, les Boston Celtics devraient remporter le Graal cette saison.

Alors que les demi-finales de Conférence sont terminées, on connait désormais les quatre dernières équipes en lice pour les finales NBA : les Dallas Mavericks sont opposés aux Golden State Warriors à l'Ouest, et le Miami Heat affronte les Boston Celtics à l'Est. Pour se hisser à ce stade de la compétition, les Dallas Mavericks l'ont emporté face aux Phoenix Suns (4-3), les Golden State Warriors de Stephen Curry ont écarté les Memphis Grizzlies de Ja Morant (4-2), le Miami Heat s'est défait des Philadelphie Sixers et les Boston Celtics sont venus à bout des Milwaukee Bucks (4-3). Et avant le début des finales de Conférence, Rudy Gobert a déjà prédit qui allait remporter les playoffs cette saison.

«Je vois Boston tout rafler cette année»

Sur son compte Twitter , Rudy Gobert a estimé que les Boston Celtics allaient finir champions NBA à la fin de cet exercice 2021-2022. « Je vois Boston tout rafler cette année », a posté simplement le pivot français de l'Utah Jazz ce lundi matin.