Basket - NBA : LeBron James s'enflamme pour le sacre de... Liverpool !

Publié le 15 mai 2022 à 11h35 par Amadou Diawara

Supporter et actionnaire des Reds de Liverpool, LeBron James s'est réjoui du sacre des siens en FA Cup. Les hommes de Jürgen Klopp l'ayant emporté aux tirs aux buts face à Chelsea ce samedi.

S'il défend les couleurs des LA Lakers en NBA, LeBron James n'est pas pour autant désintéressé des autres sports et des autres équipes, et ce, peu importe le continent. En effet, King James reste un grand fan de football et est un fervent supporter de Liverpool. D'ailleurs, LeBron James est même un actionnaire du club emmené par Jürgen Klopp. Dans ces conditions, impossible pour lui de ne pas suivre la finale de FA Cup entre les Reds et Chelsea. Et alors que Liverpool s'est imposé à l'issue des tirs aux buts (0-0, 5-6), LeBron James a fait éclater sa joie sur les réseaux sociaux.

«NOUS SOMMES LES VAINQUEURS DE L’Emirates FA Cup»

« OUI MONSIEUR !!! NOUS SOMMES LES VAINQUEURS DE L’Emirates FA Cup !!!! » , s'est réjoui LeBron James sur son compte Twitter . Prochain rendez-vous le 28 mai prochain pour la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid de Karim Benzema.