Basket - NBA : Cette star qui a voulu imiter LeBron James et les Lakers !

Publié le 14 mai 2022 à 22h35 par La rédaction

Arrivé aux Brooklyn Nets en 2019, Kyrie Irving aurait demandé à ses dirigeants d’avoir un regard sur les décisions au sein de l’équipe, en leur ramenant Kevin Durant en contrepartie.

Les Brooklyn Nets ont enregistré deux énormes renforts en juillet 2019. Ces derniers ont recruté Kyrie Irving et Kevin Durant afin de former une équipe capable d’aller remporter le premier titre de champion NBA de l’histoire de la franchise New-Yorkaise. Toutefois, Uncle Drew n’y serait pas pour rien dans la signature de KD . En effet, le meneur aurait confié à ses dirigeants qu’il pouvait leur amener le MVP 2014 en échange de certains avantages, à la manière d'un certain LeBron James.

Kyrie Irving aux Nets, un deal « à la LeBron James »