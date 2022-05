Basket

Basket - NBA : Klay Thompson rs'enflamme pour la qualification des Warriors !

Publié le 14 mai 2022 à 20h35 par La rédaction

Meilleur marqueur du match décisif entre les Warriors et les Grizzlies, Klay Thompson confirme son retour en grande forme. Le numéro 11 de Golden State est revenu sur la qualification des siens en finale de conférence.

Les Warriors retrouvent les finales de conférence ! Après trois années d’absence, les hommes de Steve Kerr ont confirmé leur retour en forme en éliminant les Grizzlies en six matchs. Grâce notamment à un Klay Thompson des grands soirs, les Warriors n’ont jamais paniqué lors du game 6 et attendront patiemment le match 7 entre les Suns et les Mavericks pour connaître leur adversaire.

«On va se reposer les prochains jours, regarder le Game 7 entre les Suns et les Mavs, préparer le popcorn»