Basket - NBA : Stephen Curry annonce la couleur avant le match 6 face à Memphis !

Publié le 13 mai 2022 à 19h35 par La rédaction

Surclassés par les Grizzlies lors du game 5, les Warriors n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent s’éviter un match décisif. Avant d’accueillir Memphis, Stephen Curry a lancé les hostilités.

Les Warriors sont attendus au tournant pour ce game 6 . Avec l’absence de Ja Morant, l’équipe de Steve Kerr avait une occasion parfaite pour plier la série mais Golden State a coulé. Les coéquipiers de Stephen Curry ont accusé jusqu’à 50 points de retard dans une rencontre à sens unique. Avant d’accueillir Memphis pour le game 6 , Stephen Curry a tenu à prévenir les Grizzlies.

« Être capable de montrer qui on est vraiment »