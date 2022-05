Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule d'Antetokounmpo contre l’arbitrage !

Publié le 8 mai 2022 à 21h35 par La rédaction

Brillant lors de la victoire des Bucks contre les Celtics, Giannis Antetokounmpo n’a pas manqué de lâcher un mot sur l’arbitrage, qu’il juge en faveur de Boston depuis le début de la série.

Auteur de 42 points lors du game 3 contre les Boston Celtics, Giannis Antetokounmpo a remis les pendules à l’heure. Une performance de haute voltige qui permet aux Bucks de reprendre les devants dans cette demi-finale de conférence. Mais tout n’est pas encore rose pour Milwaukee. Au niveau de l’arbitrage, Giannis Antetokounmpo se sent toujours lésé et il n’a pas hésité à le dire.

«J’économise mon argent, je dois payer les couches»