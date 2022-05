Basket

Basket - NBA : Embiid sort du silence sur sa potentielle naturalisation pour les Bleus !

Publié le 13 mai 2022 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 13 mai 2022 à 17h51

Annoncé proche de l’équipe de France, Joël Embiid est resté assez évasif après la défaite synonyme d’élimination des Sixers face au Heat.

Malgré une série disputée contre le Heat, Joël Embiid a vu une drôle de nouvelle venir perturber ses playoffs : une potentielle arrivée en équipe de France. Alors que le pivot des Sixers n’a toujours pas disputé la moindre rencontre officielle avec le Cameroun, jouer avec les Bleus est encore possible. Cet été, Embiid pourrait même entamer certaines démarches afin de pouvoir jouer sous les ordres de Vincent Collet.

« J’ai beaucoup d’amis et de famille en France »