Basket

Basket - NBA : Stephen Curry en remet une couche sur Ja Morant !

Publié le 14 mai 2022 à 15h35 par Amadou Diawara

Lors des demi-finales de Conférence en play-offs, Stephen Curry a eu l'occasion de se frotter à Ja Morant. Après avoir fait l'éloge de son adversaire une première fois, la star des Golden State Warriors en a rajouté une couche.

Lors des demi-finales de Conférence en play-offs, Stephen Curry et Ja Morant se sont livrés un duel explosif. Après le match 2, la star des Golden State Warriors n'avait d'ailleurs pas hésité à complimenter le jeune talent des Memphis Grizzlies. « Nous l’exprimons tous de manière différente, et il y a clairement un facteur d’excitation quand on le regarder jouer, et qu’on regarde les choses qu’il peut faire sur le parquet. Il y a ses manières de s’exprimer sur le terrain, et j’aime tout ça parce que ça montre à quel point le jeu compte pour lui, à quel point il est compétitif et à quel point on apprécie ces moments sur le terrain parce qu’on a conscience de tout le travail que cela représente » , avait déclaré Stephen Curry.

«Ja Morant est un problème, il a des chiffres complètement fous»