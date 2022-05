Basket

Basket - NBA : Jimmy Butler dresse un constat clair après la défaite de Miami !

Publié le 20 mai 2022 à 13h35 par La rédaction

Malgré sa nouvelle performance de haut niveau, Jimmy Butler a trouvé quelques détails à corriger dans son jeu qui auraient pu changer l’issue du game 2.

Les Celtics reviennent à niveau ! Battu lors du game 1 par le Heat de Miami, Boston a récupéré l’avantage du terrain en s’imposant à l’extérieur. Une victoire pleine de maîtrise qui laisse présager une fin de série à suspens. Auteur de 41 points lors du premier match, Jimmy Butler a encore été costaud ce jeudi en inscrivant 29 points. Une performance insuffisante pour permettre au Heat de rester au contact.

« Si je suis tout à fait honnête, je pense devoir mieux faire pour impliquer les autres »

Après la rencontre, Jimmy Butler a expliqué ce qu’il devait mieux faire. « Si je suis tout à fait honnête, je pense devoir mieux faire pour impliquer les autres. Je dois trouver ce juste milieu, cette frontière entre les moments où il faut être agressif et où il faut m’assurer d’ouvrir des tirs pour les autres. En gros je dois faire le travail de Kyle (Lowry) et m’assurer que les gars sont dans des zones où ils peuvent être à l’aise et avoir le plus de réussite », a lâché le numéro 22 du Heat dans des propos relayés par Basket USA , lui qui s’est trouvé « un peu égoïste sur le plan offensif. Je dois chercher à trouver mes coéquipiers. Ils ont été là pour moi tout au long de l’année et je dois revenir à cela parce que lorsqu’ils marquent, lorsqu’ils sont agressifs, nous sommes une bien meilleure équipe ».