Basket

Basket - NBA : Jason Kidd reste serein après la défaite de Dallas contre les Warriors !

Publié le 19 mai 2022 à 10h35 par La rédaction

Malgré la défaite lors du game 1 contre les Warriors en finales de conférence, Jason Kidd, le coach des Mavericks, ne veut pas tirer la sonnette d’alarme.

On ne change pas une équipe qui gagne. A l’image des deux premières séries, les Mavericks se sont inclinés lors du game 1 contre les Warriors. Même si la bande à Luka Doncic est longtemps parvenue à maintenir l’écart, elle a fini par couler en fin de match. Une première défaite qui n’a rien de dramatique mais qui vient surtout confirmer que Golden State ne sera pas facile à aller chercher. De son côté, Jason Kidd reste serein.

« On ne veut pas se lancer dans un meeting d’athlétisme »