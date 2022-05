Basket

Basket - NBA : L’énorme mise en garde de Stephen Curry avant les Mavericks !

Publié le 17 mai 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet

Après être venus à bout des Memphis Grizzlies en six rencontres, les Golden State Warriors feront face aux Dallas Mavericks pour les Finales de conférence Ouest. Pour cette occasion, Stephen Curry a tenu à mettre en garde son équipe.

Contrairement à la saison dernière, les Golden State Warriors sont en excellente forme. La franchise de San Francisco a atteint les Finales de conférence après être venue à bout des Memphis Grizzlies en six rencontres. Ce jeudi, les hommes de Steve Kerr débuteront leur nouvelle série face aux Dallas Mavericks de Luka Doncic. Et avant de prendre part au premier match, Stephen Curry n’a pas hésité à mettre en garde ses coéquipiers, les invitant à se montrer très solides défensivement tout en étant efficaces offensivement.

Curry estime qu’il faudra que les Warriors soient « prêts des deux côtés du terrain » face aux Mavericks