Basket - NBA : Shaquille O’Neal se paye une nouvelle fois Harden et Embiid !

Publié le 16 mai 2022 à 21h35 par La rédaction

Alors que James Harden et Joel Embiid étaient annoncés comme les nouveaux Shaquille O’Neal et Kobe Bryant, le pivot de légende a tenu à remettre les pendules à l’heure.

Formé pour aller décrocher un titre de champion NBA, le duo composé de Joel Embiid et James Harden n’aura finalement pas réussi à remplir cet objectif. En effet, les Philadelphia 76ers se sont inclinés en demi-finale de la conférence Est face au Miami Heat (4-2). Alors que le duo était d’ores et déjà comparé à Shaquille O’Neal et Kobe Bryant, qui ont fait le bonheur des Los Angeles Lakers, le pivot de 50 ans a lâché un nouveau tacle aux deux Américains.

« Le seul « super duo » jamais créé »