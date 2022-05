Basket

Basket - NBA : LeBron James reçoit un bel appel du pied !

Publié le 17 mai 2022 à 12h35 par Thomas Bourseau

Bien qu’il soit passé du côté des Los Angeles Clippers, rivaux territoriaux des Lakers, et qu’il n’ait pas manqué de se moquer de Russell Westbrook cette saison, Patrick Beverley a clairement ouvert la porte à une venue chez les Angelinos en interpellant LeBron James.

Passé par les Houston Rockets et les Los Angeles Clippers où il s’est bâti une véritable réputation de chien de garde de la NBA de par son dynamisme et sa solidité dans le domaine défensif, Patrick Beverley évolue à présent chez les Minnesota Timberwolves depuis le début de la saison régulière. Pour autant, si un départ des Wolves venait à se dessiner à l’intersaison, Beverley s’est montré prêt à sauter le pas et à rejoindre l’ennemi territorial des Clippers, à savoir les Los Angeles Lakers. Et pour ce faire, Patrick Beverley a directement interpellé LeBron James, franchise player des Angelinos .

« Juste pour être capable de jouer avec un grand joueur comme LeBron »