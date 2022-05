Basket

Basket - NBA : LeBron James émet un immense souhait pour son avenir !

Publié le 17 mai 2022 à 9h35 par Thomas Bourseau

LeBron James fait part d’une longévité hors pair qui pourrait lui permettre d’un jour évoluer en NBA aux côtés de son fils Bronny. Et c’est d’ailleurs l’immense souhait de la star des Los Angeles Lakers.

Insider NBA et journaliste pour ESPN , Brian Windhorst a démenti les rumeurs selon lesquelles LeBron James serait prêt à claquer la porte cet été en quittant les Los Angeles Lakers. « De ce que je comprends, LeBron et Jeanie vont bien, et ce malgré les frustrations de la saison. LeBron est persuadé qu’avec quelques changements et une meilleure santé, les Lakers seront capables d’inverser la tendance et être compétitifs. Il est complètement investi, il veut être ici ». Du haut de ses 37 ans, King James soufflera d’ailleurs sa 38ème bougie en décembre prochain, le franchise player des Los Angeles Lakers a un objectif bien précis pour sa fin de carrière qui ne devrait pas déboucher sur une retraite à court terme.

« C’est le plan ! Si Dieu le veut »

En effet, chaque saison, LeBron James fait preuve d’un professionnalisme hors pair sur et en dehors des parquets afin de lui permettre de faire preuve d’une belle longévité. Et il se pourrait que l’éventuelle arrivée de son fils aîné Bronny le pousse à repousser ses limites afin de pouvoir potentiellement évoluer à ses côtés, ce qui serait une première dans l’histoire de la NBA. Au cours d’une série de questions réponses sur Twitter avec ses internautes, LeBron James a affirmé que c’était le plan. « Fan : « Tu as prévu à 100% de jouer avec Bronny ? ». LeBron : « C’est le plan ! Si Dieu le veut ». Voici l’échange rapporté par Parlons-Basket .