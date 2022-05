Basket

Basket - NBA : Jayson Tatum reste prudent après la victoire de Boston !

Publié le 26 mai 2022 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 26 mai 2022 à 13h36

Malgré la victoire de Boston qui aura l’occasion de se qualifier pour les finales NBA à domicile, Jayson Tatum préfère rester prudent.

Les Celtics n’ont jamais été aussi proches de retrouver les finales NBA. 11 ans après, Boston est à une petite victoire de rejoindre les Warriors ou les Mavericks. Après avoir été surpris à domicile par le Heat, les Celtics sont allés s’imposer en Floride. Une grosse victoire qui va leur permettre de recevoir pour conclure cette série. Malgré ce bel avantage, Jayson Tatum préfère rester prudent.

« Nous devons rentrer à la maison comme si nous étions menés 3-2 »

« Mon année rookie, on était à 3-2 mais l’équipe est évidemment très différente. Je suis bien meilleur, JB (Jaylen Brown) aussi. Nous sommes juste plus âgés et nous avons traversé ces périodes difficiles. Mais vous savez, l’état d’esprit et la discussion que nous avons eue après le match, c’est de nous dire qu’on était menés 3-2 la dernière fois (face aux Bucks), qu’on devait gagner le Game 6 à l’extérieur et qu’on l’a fait. Nous ne pouvons pas penser que c’est fini. Nous devons rentrer à la maison comme si nous étions menés 3-2, avec ce sentiment d’urgence par rapport au fait que c’est une victoire impérative, sans nous détendre parce que nous sommes en tête », a déclaré Jayson Tatum dans des propos relayés par Basket USA .