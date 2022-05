NBA

Basket - NBA : Les Lakers gardent espoir pour leur nouveau coach !

Publié le 23 mai 2022 à 23h35 par La rédaction

Si Doc Rivers est toujours en poste aux Philadelphia 76ers, les Los Angeles Lakers ne perdent pas espoir de pouvoir le recruter cet été.

Alors qu’ils faisaient initialement partie des favoris au titre de champion NBA grâce à leur trio composé de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, les Los Angeles Lakers ont réalisé une saison bien en deçà des attentes. Avec un bilan de 33 victoires pour 49 défaites, ces derniers ont terminé à la 11ème place de la conférence Ouest, et n’ont pas réussi à atteindre les Playoffs. Déjà auteurs d’une dernière campagne compliquée, les Angelinos ont pris une décision forte : celle de licencier leur entraineur Frank Vogel. A la recherche de son successeur, les pourpres et or ne perdent pas espoir de pouvoir enrôler l’une de leurs anciennes pistes.

Doc Rivers pour succéder à Frank Vogel ?

Si les trois favoris pour prendre la succession de Frank Vogel aux Los Angeles Lakers étaient Darvin Ham, Kenny Atkinson et Terry Stotts, une ancienne cible pourrait revenir sur le devant de la scène. En effet, la présence de Doc Rivers sur le banc des Philadelphia 76ers ne semble pas menacé pour l’instant, mais les Angelinos auraient toujours espoir que ce dernier soit remercié afin de pouvoir lui proposer un contrat.