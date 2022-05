Basket - NBA : Une tendance se dégage pour le successeur de Frank Vogel aux Lakers !

Basket

Alors que les Los Angeles Lakers sont à la recherche de leur futur entraineur, il y aurait désormais trois favoris pour prendre ce poste.

Après avoir traversé une saison très compliquée, ponctuée par une 11ème place au classement de la conférence Ouest et une absence des Playoffs, les Los Angeles Lakers veulent désormais entamer un nouveau cycle. Frank Vogel, présent sur le banc depuis 2019 et champion NBA avec les Angelinos en 2020, a été remercié, et son successeur est activement recherché. De nombreux candidats auraient déjà été sondés, et la franchise aurait retenu trois pistes.

Selon les informations de Shams Charania, les Los Angeles Lakers ont dressé une liste de trois candidats pour prendre la succession de Frank Vogel. En effet, d’après le journaliste, les favoris seraient désormais l’entraineur adjoint des Milwaukee Bucks, Darvin Ham, l’assistant des Golden State Warriors, Kenny Atkinson et l’ancien coach des Portland Trail Blazers, Terry Stotts.

Sources: Finalists for the Los Angeles Lakers head coaching job: Bucks assistant Darvin Ham, Warriors assistant Kenny Atkinson and former Trail Blazers coach Terry Stotts. Next stage of interviews are expected to take place in-person in Los Angeles.