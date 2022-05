Basket

Basket - NBA : Un joueur de NBA interpelle LeBron James pour son avenir !

Publié le 18 mai 2022 à 22h35 par Thomas Bourseau

Alors qu’il est question d’un éventuel départ de LeBron James des Los Angeles Lakers, Patrick Beverley a pris le soin d’ouvrir la porte des Minnesota Timberwolves à King James.

LeBron James va débuter sa 20ème saison en NBA après la post season. Se pourrait-il qu’après avoir évolué aux Cleveland Cavaliers, au Miami Heat et aux Los Angeles Lakers, celui qui est surnommé King James prenne la direction d’une tout autre franchise ? Le front office des Lakers aurait la ferme intention de conserver LeBron James chez les Angelinos selon le journaliste Brian Windhorst d’ ESPN. Néanmoins, une toute nouvelle porte s’ouvre à LeBron James aux côtés de Karl-Anthony Towns notamment.

Patrick Beverley lance un appel du pied à LeBron James pour qu’il vienne aux Timberwolves !