Basket - NBA : Une nouvelle star en route pour les Lakers ?

Publié le 20 mai 2022 à 18h35 par La rédaction

Moins en vue cette saison en raison des très grosses performances de DeMar DeRozan, Zach LaVine pourrait quitter les Chicago Bulls prochainement, et penserait aux Los Angeles Lakers.

Alors que les Chicago Bulls ont retrouvé les Playoffs pour la première fois depuis 2017, ces derniers pourraient enregistrer un très gros départ dans les prochaines semaines. En effet, avec l’arrivée de DeMar DeRozan, la franchise de l’Illinois s’est considérablement renforcée offensivement, et Zach LaVine n’était plus l’arme principale, malgré ses 24,4 points de moyenne. Une situation qui ne plairait pas au joueur de 27 ans, qui n’exclut pas un départ.

Zach LaVine ne veut pas être la deuxième option

Selon LaVar Ball, Zach LaVine souhaiterait être l’arme numéro 1 d’une franchise, et envisagerait un départ, potentiellement chez les Los Angeles Lakers. « Il est déjà loin, et je vais expliquer pourquoi. Cela a commencé avec LaVine, Zach LaVine. Tu te blesses, ce sont des choses qui arrivent, mais devine qui vient prendre toutes les belles actions et ta place ? DeMar DeRozan. Tout ce que je sais, c’est que LaVine ne veut pas être un second couteau, et qui ne veut pas partir pour les Lakers ? Il veut revenir sur la côte Ouest » a confié le père de Lonzo Ball, selon des propos relayés par Parlons Basket .