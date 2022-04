Basket

Basket - NBA : La grande promesse de DeRozan pour les Chicago Bulls !

Publié le 18 avril 2022 à 15h35 par La rédaction

Auteur d’une prestation bien inférieure à ce dont il était habitué cette saison, DeMar DeRozan assure qu’il ne sera plus aussi inefficace au tir lors des prochaines rencontres face aux Milwaukee Bucks.

Opposés à des Milwaukee Bucks en quête d'un second titre consécutif pour le 1er tour des Playoffs, les Chicago Bulls ont vécu une entrée en lice frustrante. En effet, les hommes de Billy Donovan se sont inclinés (86-93), et le Big Three n’a pas vraiment répondu présent. A trois, Nikola Vucevic, Zach LaVine et DeMar DeRozan ont pris 71 tirs, mais n’en ont rentrés que 21. Ce dernier, auteur de sa meilleure saison avec 27,9 points de moyenne n’a pas été aussi adroit qu’à son habitude, avec seulement 24% de précision. Si le numéro 11 ne semble pas comprendre sa prestation, celui-ci compte bien rectifier le tir.

« Je peux vous garantir que Zach, Vooch ou moi ne raterons plus autant de tirs »