Basket - NBA : L’énorme aveu de Frank Vogel sur la saison désastreuse des Lakers !

Publié le 15 avril 2022 à 19h35 par Th.B. mis à jour le 15 avril 2022 à 19h37

Désormais ex-coach des Los Angeles Lakers, Frank Vogel s’est confié sur le naufrage des Angelinos qu’il a senti venir très tôt.

Alors qu’ils faisaient partis des prétendants au trophée Larry O’Brien, les Los Angeles Lakers ne sont même pas parvenus à décrocher leur ticket pour les Play-Offs. Un échec consternant qui n’a pas manqué de faire réagir bien des consultants tels que Shaquille O’Neal et Charles Barkley sur ESPN au fil de la saison régulière. La bande de LeBron James est donc en vacances, et Frank Vogel a sans surprise été limogé. Néanmoins, le désormais ex-coach des Los Angeles Lakers savait pertinemment qu’un désastre se tramait et ce, dès la pré-saison des Angelinos .

Vogel savait dès l’été dernier que les Lakers allaient droit dans le mur !