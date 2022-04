Basket

Basket - NBA : L’anecdote de Stephen Curry sur LeBron James !

Publié le 15 avril 2022 à 13h35 par T.M.

Alors que Stephen Curry et LeBron James se côtoient désormais sur les parquets de la NBA, le meneur des Warriors est revenu sur sa première rencontre avec le King.

Cela fait maintenant de plusieurs années que LeBron James et Stephen Curry sont adversaires en NBA. Un duel qui a notamment donné à de très beaux spectacles comme lors des Finales entre les Warriors et les Cavaliers. Mais malgré cette opposition, il existe un très grand respect entre les deux stars du basket. « J'aime tout chez ce gars », avait notamment lâché LeBron James à propos de Curry récemment.

« Je ne peux pas oublier comment ça a commencé entre nous »