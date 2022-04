Basket

Basket - NBA : L’aveu de LeBron James sur un départ à la retraite !

Publié le 11 avril 2022 à 20h35 par Th.B. mis à jour le 11 avril 2022 à 20h39

Alors qu’il soufflera sa 38ème bougie à l’issue de la saison, LeBron James a avoué ne pas penser spécialement à un départ à la retraite de sitôt.

« Si LeBron veut vraiment jouer avec son fils, il va devoir ralentir un peu. Il va devoir jouer plus de 30 minutes chaque soir, va devoir gagner des matchs, et en plus profiter de l’expérience. Je sais qu’il prend soin de son corps, mais il n’atteindra pas son rêve s’il continue de faire ce qu’il fait actuellement. Lui aura toujours le talent dans les mains, mais à un moment son corps va simplement lui dire « stop » » . Voici le message fort livré par Gary Payton, ancienne icône des Seattle Supersonics ces dernières heures. À 37 ans, LeBron James n’a pas pu amener les Los Angeles Lakers pour cette édition des Play-Offs. De quoi l'inciter à repenser son avenir ? Pas vraiment., LeBron James ne songe pas à une retraite.

LeBron James laisse planer le doute quant à sa retraite !