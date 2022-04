Basket

Basket - NBA : LeBron James veut jouer avec cette Luka Doncic !

Publié le 8 avril 2022 à 23h35 par La rédaction

Alors que LeBron James a déclaré vouloir jouer avec Stephen Curry, le King souhaiterait également évoluer avec Luka Doncic, qu’il apprécierait tout particulièrement.

S’il est considéré comme l’un des meilleurs basketteurs de tous les temps, LeBron James admire tout de même le talent de certains joueurs, notamment Stephen Curry. En effet, le Chosen One a laissé entendre son admiration pour Baby Face, en déclarant : « Avec qui voudrais-je jouer ? Dans le basket d'aujourd'hui, Steph Curry. Steph Curry est celui avec qui je veux jouer, c'est sûr. Dans le basket d'aujourd'hui. Pourquoi Steph ? J'aime tout chez ce gars. Un tueur. Quand il sort de sa voiture, vous feriez mieux de le marquer, dès le moment où il se gare à l'arène. Vous pourriez vouloir le marquer quand il sort du lit. Je le jure devant Dieu » . Cependant, si le King semble particulièrement apprécier le numéro 30 des Golden State Warriors, celui-ci souhaiterait également évoluer avec la star des Dallas Mavericks, Luka Doncic.

« Je pense qu’il aimerait aussi jouer avec Luka »