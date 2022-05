Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving justifie son départ des Cavaliers !

Publié le 17 mai 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

Alors que certains expliquaient que Kyrie Irving avait choisi de quitter les Cavaliers à cause de LeBron James, l’actuel meneur des Nets s’est confié sur le sujet.

Drafté en numéro 1 par Cleveland en 2011, Kyrie Irving a fait le bonheur de la franchise de l’Ohio jusqu’en 2017. Bien évidemment, on se rappelle notamment de son association avec LeBron James, les deux joueurs ayant d’ailleurs réussi à amener les Cavaliers jusqu’au titre de champion en 2016. Mais l’histoire s’est donc terminé en 2017. Irving avait alors demandé à faire ses valises pour rejoindre Boston et les Celtics. Et parmi les raisons évoquées, il était alors expliqué que cela était à cause de mauvaises relations avec LeBron James.

« Je voulais quelque chose de nouveau »