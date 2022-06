Basket

Basket - NBA : Draymond Green se lâche sur Jimmy Butler après son raté avec le Heat !

Publié le 2 juin 2022 à 20h35 par La rédaction

Qualifié pour les Finales NBA pour la première fois depuis 2019 avec les Warriors, Draymond Green vit des jours heureux. Mais comme il ne peut pas s’en empêcher, l’arrière de Golden State a voulu revenir sur le shoot manqué de Jimmy Butler lors du Game 7 entre le Heat et les Celtics. Et Draymond Green n’y est pas allé de main morte…

C’est le moment le plus attendu de la saison ! Ce vendredi, les Finales NBA débuteront au Chase Center de San Francisco où les Golden State Warriors affrontent les Boston Celtics. Un duel qui aurait pu ne jamais avoir lieu si jamais Jimmy Butler avait inscrit son panier en toute fin de match lors du Game 7 … Mené pendant toute la rencontre, le Heat de Miami avait réussi un retour presque impossible en fin de match. A 16 secondes du buzzer, Jimmy Butler avait l’opportunité de mettre les siens devant et de prendre une énorme option sur la victoire finalen mais l’arrière américain a manqué son shoot à trois points alors qu’il était plutôt ouvert. Un tir qui a fait parler puisque beaucoup d’observateurs lui ont reproché de ne pas aller directement au cercle pour égaliser avec la possibilité d’obtenir une faute. De son côté, Jimmy Butler ne regrette rien. « Je me suis dit que je devais aller chercher la victoire, ce que j’ai fait. J’ai raté un tir. Mais ce tir me va. Mes coéquipiers ont aimé ce tir. Donc je fais avec ça », a d’ailleurs confié le numéro 22 du Heat après la rencontre. Auteur de 35 points lors du Game 7 et de 47 lors du précédent, Butler n’a pas grand chose à se reprocher, lui qui a porté le Heat sur ces playoffs. Malgré tout, ce tir continue de le hanter. Et de faire jaser…

Jimmy Butler’s most memorable games in the 2022 NBA playoffs:45 PTS - 5 AST - 60% FG36 PTS - 10 REB - 4 STL33 PTS - 9 REB - 55% FG40 PTS - 6 AST - 65% FG41 PTS - 9 REB - 4 STL47 PTS - 9 REB - 8 AST35 PTS - 9 REB - 54% FGOne of the best playoffs runs in history. pic.twitter.com/DH9Q152ss7 — 𝙃𝙚𝙖𝙩𝘾𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙚🔥 (@WadexFlash) May 30, 2022

« Je pense que c’était un mauvais tir »