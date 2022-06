Basket

Basket - NBA : Draymond Green sort du silence avant de début des Finales !

Publié le 1 juin 2022 à 16h35 par La rédaction

Vendredi, débutera la tant attendue finale des playoffs de NBA. Elle opposera les Goldens States Warriors, emmenés par Stephen Curry, aux Boston Celtics de Jason Tatum et Jaylen Brown. Avant le match, c’est l’ailier fort des Warriors, Draymond Green, qui s’est attardé sur les qualités de ses prochains adversaires.

Le choc est lancé en NBA ! Vendredi prochain, la première manche opposant les Golden State Warriors et les Boston Celtcis débutera. La première équipe citée, habituée des finales ces dernières années, s’est facilement débarrassé des Dallas Mavericks 4 manches à 1 tandis que Boston avait renversé 4 manches à 3 le Heat de Miami. Ce sont donc deux franchises historiques de NBA qui vont s’affronter sur le parquet de San Francisco dans quelques jours. Historiquement, la dernière fois que les deux équipes s’étaient affrontées en finale, c’était en 1964 ! À cette époque, les Celtics l’avaient emporté, et cette année, le duo Jason Tatum et Jaylen Brown compte bien réitérer l’exploit. Mais la prudence est de mise, car les Warriors ont une bonne connaissance des finales, eux qui ont déjà été présents à ce stade de la compétitions 6 fois durant les 8 dernières années. Amenés, une nouvelle fois, par un Stephen Curry qui a terminé MVP de la finale de conférence Ouest avec 23.8 points, 6.6 rebonds et 7.4 passes, et un Klay Thompson étincelant lors de la dernière manche, les Warriors sont en quête d'une nouvelle victoire historique. Boston tentera de remporter un 18e titre record en 22 finales et de reprendre les devants sur ses rivaux éternels, les Los Angeles Lakers, qui avaient égalisé son Palmarès en 2020.

TWO DAYS OUT!The 2022 #NBAFinals presented by @YouTubeTV between the @celtics & @warriors begin Thursday, June 2nd at 9:00pm/et on ABC! 🏆 pic.twitter.com/qURz8GLdDl — NBA (@NBA) May 31, 2022

«Tatum fait partie des joueurs vraiment spéciaux»