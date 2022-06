Basket

Basket - NBA : Curry, Warriors... Draymond Green tacle Kevin Durant... qui lui répond !

Publié le 1 juin 2022 à 8h35 par Pierrick Levallet

Lors de son passage chez les Golden State Warriors entre 2016 et 2019, Kevin Durant a eu le temps de rafler deux titres NBA en 2017 et 2018 tout en étant le MVP des Finales à chaque fois malgré la présence de Stephen Curry dans l’effectif. S’il ne dénigre pas le talent de l’ailier qui évolue aujourd’hui chez les Brooklyn Nets, Draymond Green estime que le meneur de jeu était bien meilleur au vu des défenses déployées contre lui par les équipes adverses.

Depuis 2015, les Golden State Warriors figurent assez régulièrement parmi les favoris pour le titre NBA. Son succès, la franchise de San Francisco le doit à son armada impressionnante sur le parquet. Au cours des dernières années, les Golden State Warriors ont pu compter sur le talent de Stephen Curry, l’extrême précision au shoot de Klay Thompson, les qualités défensives de Draymond Green, et même la polyvalence de Kevin Durant qui est capable de tirer à trois points ou de s’introduire dans la raquette grâce à son physique. Ce dernier - qui a quitté l’équipe en 2019 pour rejoindre les Brooklyn Nets - était auteur de prestations grandioses et a grandement contribué aux sacres des Golden State Warriors en 2017 et 2018. En effet, l’ailier d’aujourd’hui 33 ans a été élu MVP des Finales malgré les belles performances de Stephen Curry. Ce dernier n’a d’ailleurs jamais eu le privilège d’être sacré meilleur joueur des Finales malgré trois titres de NBA. Pourtant, Draymond Green estime que le meneur de jeu était sans doute meilleur que Kevin Durant au vu des défenses déployées contre lui, notamment face aux Cleveland Cavaliers de LeBron James.

From my view of it, this is 100% false… https://t.co/of6pFJUfvi — Kevin Durant (@KDTrey5) May 31, 2022

« Stephen Curry a été pris à deux au moins 7 fois plus que KD »