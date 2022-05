Basket - NBA : La grande annonce de Lebron James sur l'arrivée du nouveau coach des Lakers !

Basket

L’information est tombée dans la nuit : les Lakers ont enfin trouvé leur nouveau coach en la personne de Darwin Ham. Quelques minutes après cette décision, la star des Lakers, Lebron James a réagi cette nouvelle arrivée sur le banc des pourpres et or.

Après le limogeage de Franck Vogel à la fin de la saison régulière, les dirigeants des Lakers s’activaient pour recruter un nouveau coach. Et la nouvelle est tombée dans la nuit ! Le nouveau coach se nomme Darwin Ham, qui n’était autre que l’entraîneur adjoint des Milwaukee Bucks. Dès l'annonce de l'arrivée du nouveau coach, la star des Lakers, Lebron James, lui a déjà adressé un message sur les réseaux.

Depuis quelque temps, il était dit que Darwin Ham était le candidat favori de la star des Lakers, Lebron James. Sur Twitter , King James a envoyé un message fort à l’ancien adjoint des Bucks : « Tellement excité ! Félicitations et bienvenue au coach Darwin Ham » , a posté LeBron James. Malgré une première expérience comme coach de NBA, Darwin Ham aura déjà fort à faire chez les Lakers.

So damn EXCITED!!!!!!!! Congrats and welcome Coach DHam!! 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 #LakeShow💜💛