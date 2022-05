Basket

Basket - NBA : Draymond Green annonce l'affiche des finales NBA !

Publié le 27 mai 2022 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 27 mai 2022 à 10h37

Après la qualification des Warriors en finales NBA, Draymond Green a donné le nom de l’adversaire qu’il voulait et qu’il pense affronter.

Les Warriors sont de retour ! Trois ans après les finales perdues contre les Toronto Raptors, Golden State a assuré sa qualification en finales NBA après avoir battu les Mavericks à domicile (4-1). Stephen Curry et sa bande retrouvent donc la plus prestigieuse des places, ne manque plus qu’à connaître l’adversaire. Et visiblement, Draymond Green a sa petite idée sur la question…

« On va jouer Boston »

Après la victoire des siens, le numéro 23 des Warriors a été interrogé par Shaquille O’Neal sur l’équipe qu’il souhaitait affronter en finales. « Les deux équipes sont dures, Boston pose des problèmes offensivement et leur défense est incroyable. Tu m’as demandé qui je voulais jouer, mais je vais te répondre qui on va jouer d’après moi. On va jouer Boston », a lâché Draymond Green dans des propos relayés par Basket USA . Premier élément de réponse ce vendredi !