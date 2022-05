Basket

Basket - NBA : Nouveau rebondissement aux Lakers !

Publié le 24 mai 2022 à 14h35 par La rédaction

La franchise de Los Angeles, recherche désespérément son nouveau coach pour entamer la prochaine saison de NBA. Une surprise est encore possible. Il faudra rester vigilent, car il se peut que le prochain coach des Angelinos ne soit pas celui auquel nous nous attendions.

Après une saison plus que compliquée, pas au niveau des espérances et des objectif prévus, la franchise des Lakers doit montrer un tout autre niveau lors de la prochaine saison à venir. Compte tenu de l’importance de la mission, Rob Pelinka, ne veut pas se précipiter, et cherche à prendre la décision la plus positive possible. L’objectif est clair, remporter le titre l’an prochain, surtout que Lebron James arrive à sa dernière année de contrat à l’issue de la prochaine saison. Les médias américains, annoncent trois gros favoris à la succession de Franck Vogel : Darvin Ham, qui a connu les bancs des Hawks, des Bucks avec lesquels il a remporté le titre suprême en tant qu’assistant, ainsi que les Lakers. Terry Stotts, l’ancien coach de Portland où il a su emmener le duo Lillard/McCollum jusqu’en finale de conférence contre l’ogre Golden State en 2019. Enfin Kenny Atkinson, actuellement dans le staff de Steve Kerr aux Warriors. Il a su montrer sa capacité de développement des jeunes lors de son passage aux Nets avant l’arrivée des deux génies Kyrie Irving et Kevin Durant.

Doc Rivers en embuscade

Mais selon le journaliste américain, Marc Stein, tout reste envisageable, aucune conclusion n’est encore possible. D’autres noms pourraient encore se mêler à la course au banc de la Crypto.com aréna. Même des pistes qui semblaient abandonnées pourraient revenir à la charge, à l'image de Doc Rivers. La Franchise légendaire des Lakers, n’a pas abandonné la piste menant au coach actuel des Sixers. Pourtant, les déclarations de Daryl Morey, le GM de Philadelphie, assure à 100% que son coach restera sur le banc la saison prochaine. Une saison positive pour « le Doc » qui a su mettre son franchise player, Joel Embiid dans les meilleures conditions pour performer. Malgré cette défaite prématurée en Playoffs contre le Heat, la confiance reste encore le maitre mot au Wells Fargo Center. Le choix définitif du GM des Lakers, sera annoncé logiquement avant la Draft du 23 juin. La franchise devrait très rapidement trancher dans le vif.