Basket - NBA : Cette ancienne star de la NBA tacle les Lakers !

Basket

Après une saison chaotique, les Lakers cherchent un nouveau coach afin de sortir la tête de l’eau. Pour ce faire, les dirigeants ont coché 3 noms qui entreront en concurrence pour décrocher ce poste. Une liste qui ne semble pas avoir plu à Kevin Garnett, qui en a profité pour tacler les Lakers sur les réseaux.

Onzièmes de la conférence Ouest en saison régulière, les Lakers de Los Angeles n’ont même pas réussi à intégrer les play-offs. Le coach, Frank Vogel, avait été désigné comme le principal responsable et a été limogé à la fin de la saison. Les Lakers chercheraient donc un homme de poigne pour ce poste et, après quelques échecs, les dirigeants auraient sélectionné trois candidats. Ainsi, le prochain coach des Lakers devrait être Kenny Atkinson, Terry Stotts ou Darvin Ham.

Sur Instagram , l’ancienne star des Boston Celtics et des Minnesota Timberwolves, Kevin Garnett, ne s’est pas gêné d’adresser un petit tacle aux dirigeants des Lakers. « Est-ce que les Lakers sont sérieux ? Ils ne sont pas sérieux dans leur envie d’améliorer la situation avec cette liste d’entraîneurs. Barrez-vous de là ! Ils sont sérieux ? Non ils ne sont pas sérieux », s’est exclamé Garnett. L’ancien joueur critique donc le choix des Lakers, dont le prochain coach ne sera sûrement pas un grand nom du basket.

Kevin Garnett weighs in on the Lakers coaching search pic.twitter.com/LyiM9cx64z