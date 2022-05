Basket - NBA : Nouvel échec pour les Lakers pour ce gros chantier !

Basket

Après une saison catastrophique, les Lakers de Los Angeles sont à la recherche d’un nouveau coach afin de remplacer Frank Vogel. Mais pour l'instant, la franchise californienne se heurte à certains refus…

Au terme d’une saison désastreuse, où les Lakers n’ont même pas réussi à se qualifier en playoffs, le coach de la franchise de Los Angeles, Frank Vogel s’est fait limoger quelques jours après la fin de la saison régulière. En effet, le coach de 48 ans, qui entraînait les Lakers depuis 3 ans, a été désigné comme l'un des responsables de cette débâcle. Pour le remplacer, plusieurs noms sont revenus dans la presse comme Darvin Ham ou Terry Stotts, mais un entraîneur aurait déjà refusé le poste.

Selon ESPN , Juwan Howard, entraîneur actuel de l'université du Michigan, et surtout, ancien coach du Heat de Miami (2013-2019) aurait refusé la proposition des dirigeants des Lakers. Ce dernier, préférerait, en effet, continuer d’exercer comme entraîneur à l’université du Michigan, où il pourra notamment coacher ses deux fils Jace et Jett. Le choix des Lakers devra donc se porter vers un autre entraîneur, enclin à tenter de relancer une équipe qui semble à l’arrêt.

ESPN Sources: Michigan coach Juwan Howard recently declined a Los Angeles Lakers overture on the franchise’s head coaching job. Howard is coaching his two sons — Jace and Jett — in Ann Arbor.