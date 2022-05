Basket - NBA : Gobert, McCollum... Les star de la NBA répondent à la prolongation de Mbappé !

Basket

Juste avant le match opposant le PSG au FC Metz, Kylian Mbappé a annoncé sa prolongation dans l’enceinte du Parc des princes. Une annonce qui a fait réagir même de l'autre côté de l'Atlantique où certaines stars de la NBA se sont exprimées.

En marge des demi-finales des play-offs de NBA opposant le Miami Heat aux Boston Celtics, les yeux étaient tournés vers le Parc des Princes, où Kylian Mbappé devait annoncer l’identité de son futur club. Le crack français devait choisir entre le Real Madrid et le PSG, et c’est bien le club français qui a obtenu le dernier mot. Mbappé a donc prolongé son contrat jusqu'en 2025, bénéficiant au passage d’une prime à la signature et d’un salaire exorbitant. De quoi faire réagir tout le monde, y compris donc en NBA.

Sur Instagram , le pivot du Jazz, Rudy Gobert, s’est empressé de féliciter son compère footballeur, postant une photo du français accompagné du message : « Ecris ton histoire ». Dans un second temps, c’est l’arrière des Pelicans, C.J. McCollum qui s’est exprimé sur l’évènement. De manière humoristique, le joueur de NBA s’est attardé sur le contrat de Mbappé : « Je vais m’assurer que mon fils ait des leçons de football également. Je dois traverser l’Atlantique pour regarder un peu ça ».

I’m going to make sure my son gets soccer lessons too 😂 I need to get across the water to watch. @Larrydn22 give me more notice next time https://t.co/W2OEWQrpsm