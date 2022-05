Basket

Basket - NBA : LeBron, Harden... La sortie forte de Draymond Green sur Luka Doncic !

Publié le 20 mai 2022 à 23h35 par La rédaction mis à jour le 20 mai 2022 à 23h37

Alors que Luka Doncic est indéniablement l’un des meilleurs joueurs de la NBA actuelle, celui-ci possède un style de jeu dans lequel Draymond Green voit du LeBron James et du James Harden.

Après quatre saisons passées en NBA au sein des Dallas Mavericks, Luka Doncic a finalement réussi à passer le 1er tour des Playoffs, mais ce n’est pas tout. Après avoir éliminé les Utah Jazz (4-2), les hommes de Jason Kidd ont créé la surprise en triomphant également des Phoenix Suns (4-3), pourtant parmi les favoris à la victoire finale. La franchise texane affronte désormais les Golden State Warriors, et son trio composé de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Ce dernier s’est notamment exprimé au sujet du Slovène, en qui il voit un mélange de deux énormes joueurs.

Luka Doncic, un mélange de LeBron James et James Harden

Draymond Green s’est exprimé au sujet de Luka Doncic, en qui il voit du LeBron James, mais surtout du James Harden. « Dans un sens, je pense que Luka Doncic gère un peu le jeu comme LeBron James. Mais la façon dont il joue, la façon dont jouait James Harden et la façon dont jouait cette équipe des Rockets font qu’il y a beaucoup de similitudes entre eux. Il y a beaucoup de similitudes, car vous avez un joueur qui porte beaucoup le ballon et qui crée du jeu pour tout le monde, d’une manière incroyable. Autour de lui, vous avez un tas de joueurs qui peuvent shooter. Et ce joueur est suffisamment bon pour les servir, qu’importe sa position sur le terrain, qu’importe son poste, qu’importe le nombre de joueurs qui l’encerclent » a confié le pivot des Golden State Warriors, dans des propos relayés par Basket USA .