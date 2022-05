Basket

Basket - NBA : LeBron James donne le ton pour le futur coach des Lakers !

Publié le 21 mai 2022 à 21h35 par Thomas Bourseau

Alors que les Los Angeles Lakers n’ont toujours pas pu annoncer l’identité du successeur de Frank Vogel, LeBron James aurait un candidat précis en tête.

Deux ans après le sacre des Los Angeles Lakers dans la bulle d’Orlando, ce qui a permis à LeBron James de remporter la quatrième bague de champion NBA de sa longue carrière, Frank Vogel a été remercié en fin de saison régulière par le front office des Lakers en raison de l’échec des Angelinos d’atteindre les Play-Offs. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent depuis quelques semaines dans la presse. Néanmoins, parmi les trois candidats surveillés par Rob Pelinka, le manager général des Los Angeles Lakers pourrait finalement privilégier la petite surprise de sa liste, à savoir Darvin Ham, profil apprécié par un certain LeBron James.

Darvin Ham, « le candidat de LeBron » ?

« Darvin Ham, 48 ans, a le CV le plus court des trois derniers candidats, et aucune expérience d’entraineur principal. Il a commencé sa carrière d’assistant chez les Lakers en 2011, puis a ensuite passé 5 ans à Atlanta avec Mike Budenholzer, qu’il a d’ailleurs suivi à Milwaukee par la suite. Il est un risque, mais les Celtics sont en finale de conférence avec Ime Udoka, un entraineur rookie. Les Lakers pourraient se laisser tenter parce que Ham connait la franchise et sa personnalité ne s’oublie pas si facilement. Il apporte énormément d’énergie à l’entrainement. Il est aussi le meilleur candidat puisque les vétérans que sont LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook ont besoin d’un entraineur qu’ils comprennent et en lequel ils se reconnaissent. D’ailleurs, un dirigeant a affirmé simplement : « c’est lui le candidat de LeBron » . a rédigé Eric Pincus, journaliste de Bleacher Report , dans son dernier article qui a été relayé par Parlons-Basket ce samedi soir. Reste à savoir si le souhait de LeBron James sera respecté pour la nomination du successeur de Frank Vogel.