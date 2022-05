Basket

Basket - NBA : Brooklyn vide son sac sur l’avenir de Kyrie Irving !

Publié le 21 mai 2022 à 19h35 par Thomas Bourseau mis à jour le 21 mai 2022 à 19h39

Alors que l’avenir de Kyrie Irving demeure flou, le manager général des Brooklyn Nets n’a pas rassuré les fans du meneur de jeu puisque toutes les portes sembleraient rester ouvertes.

Et si Kyrie Irving finissait par ne pas poursuivre son aventure chez les Brooklyn Nets ? Après un nouvel échec des Nets dans sa quête du trophée Larry O’Brien lors de cette édition des Play-Offs, il se pourrait que la franchise de New York prenne la décision d’opérer certains changements au sein du roster de Steve Nash. Kevin Durant semble intouchable, mais pour ce qui est de Kyrie Irving, un sacrifice ne serait pas totalement à écarter. Et les propos de Sean Marks n’affirmeront certainement pas le contraire.

« Je vais m’assurer que Kyrie soit la bonne personne pour l’équipe »

« Nous n’avons pas encore entamé les discussions, mais je suis impatient d’entendre ce que Kyrie veut de nous pour prolonger l’aventure ici. Je ne veux pas faire de commentaire sur la situation puisque personne ne sait ce qui peut arriver. Quand nous allons discuter, je vais m’assurer que Kyrie soit la bonne personne pour l’équipe, et je vais m’assurer que nous soyons la bonne franchise pour Kyrie » . a confié Sean Marks, manager général des Brooklyn Nets, pour Yes Network et dans des propos rapportés par Parlons-Basket.