Basket - NBA : Stephen Curry veut empêcher le départ d'un joueur des Warriors !

Publié le 21 mai 2022 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 21 mai 2022 à 17h39

Alors que Gary Payton II a été très important défensivement pour les Golden State Warriors, Stephen Curry veut le voir rester au sein de la franchise.

Après deux saisons compliquées, marquées par deux absences en Playoffs, les Golden State Warriors sont de retour sur les plus hautes marches de la NBA. 3èmes de toute la ligue au bilan, les hommes de Steve Kerr ont triomphé des Denver Nuggets ainsi que des Memphis Grizzlies lors des deux premiers tours de la post-saison, et sont désormais en finale de conférence face aux Dallas Mavericks. Si les Dubs ont évidemment pu compter sur leur trio composé de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, l’apport des autres joueurs n’est pas à négliger, notamment celui de Gary Payton II. En effet, le meneur a beaucoup apporté défensivement, au point que le MVP unanime 2016 souhaite le voir rester, afin de ne pas l’affronter.

Curry ne veut pas que Gary Payton II parte

Pour The Player’s Tribune , Gary Payton II a avoué que Stephen Curry ne veut pas le voir partir des Golden State Warriors, afin de ne pas être défendu par le joueur de 29 ans. « Je dis toujours à Steph des choses du genre : « Ne me laisse jamais changer d’uniforme et t’affronter en duel. Ne fais pas en sorte que ça arrive. » Il rigole simplement, mais il est du même avis. Parfois on aperçoit Bob Myers dans la salle, et Steph est le premier à lui dire : « Ne laisse pas ce gars partir pour qu’il vienne me défendre en match ! Je n’ai pas besoin de ça, Bob. » Entendre ça venant de Steph ? Ça veut tout dire » a confié le meneur, selon des propos relayés par Parlons Basket .