Basket - NBA : Les vérités de LeBron James sur un départ à la retraite !

Publié le 17 mai 2022 à 16h35 par Thomas Bourseau

Alors que certains avaient déjà pris leur retraite à son âge, LeBron James (37 ans) a affirmé ne pas se sentir sur la fin sur son compte Twitter par le biais d’une session de questions réponses avec les internautes.

LeBron James soufflera sa 38ème bougie en décembre prochain. Et bien qu’il ait été gêné par diverses blessures au fil de la saison régulière, ce qui a indéniablement pesé sur l’échec des Los Angeles Lakers de se qualifier pour les Play-Offs, King James se voit tout de même suffisamment en forme pour continuer à performer au sein de l’élite du basket américain en attendant l’éventuelle arrivée de son fils aîné Bronny dans le monde de la NBA. C’est en effet le souhait émis par LeBron James lors d’une série de questions réponses sur Twitter avec ses internautes dans la nuit de lundi à mardi.

LeBron James assure pouvoir continuer !