Basket

Basket - NBA : Draymond Green tire son chapeau à Klay Thompson !

Publié le 21 mai 2022 à 13h35 par La rédaction

Après la nouvelle victoire des Warriors contre les Mavericks, Draymond Green a rendu hommage à Klay Thompson, de retour à un très bon niveau après deux saisons d’absence.

Après deux années de blessure, Klay Thompson a fait son grand retour en janvier dernier. Très attendu, le numéro 11 des Warriors s’est rapidement mis au niveau, même s’il n’a pas encore retrouvé toutes ses aptitudes. Cependant, son adresse au tir et son agressivité en défense permettent pour le moment aux Warriors de mener 2-0 en finales de conférence. Draymond Green, coéquipier de Klay Thompson, est conscient de ses efforts et lui a rendu hommage.

«La façon dont il joue et l’influence qu’il a dans les victoires restent les mêmes qu’avant»