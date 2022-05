Basket

Basket - NBA : La grosse sortie d'Evan Fournier sur son avenir !

Publié le 22 mai 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 22 mai 2022 à 18h37

S’il lui reste encore plusieurs saisons en NBA, Evan Fournier aimerait jouer pour l’Olympiakos, si jamais il revient en Europe au cours de sa carrière.

Evan Fournier a traversé une saison compliquée. En effet, alors que les New-York Knicks avaient terminé la dernière campagne à la 4ème place, et avaient donc réussi à atteindre les Playoffs, ces derniers souhaitaient renforcer leur roster, et sont allés chercher le Français à Boston. Toutefois, avec 14,1 points de moyenne par match, celui-ci s’est montré moins impactant qu’il ne l’était à Orlando. Alors qu’il lui reste encore trois ans de contrat, le joueur de 29 ans n’oublie pas l’Europe, où il a commencé avec Nanterre et Poitiers, et émet l’hypothèse d’un retour, en Grèce cette fois-ci.

« Je pense que j’irais à l’Olympiacos »

Evan Fournier n’a visiblement pas manqué le premier tour du dernier carré d’Euroligue. En effet, alors que l’Olympiakos était opposé à Anadolu Efes, le Français a évoqué un retour en Europe, lui qui aimerait évoluer au sein du club grec : « Si un jour je devais retourner en Europe et que j’avais le choix d’aller ou je veux, je pense que j’irais à l’Olympiakos. C’est quand même un sacré club ».