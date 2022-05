Basket - NBA : Une piste en moins pour l’avenir de Rudy Gobert !

Basket

Après avoir vécu un nouvel échec lors du premier tour des Playoffs, les Utah Jazz devraient connaître beaucoup de changements durant l’intersaison. Un départ de Rudy Gobert est notamment évoqué, et plusieurs franchises sont prêtes à passer à l’action pour l’attirer. Toutefois, les Dallas Mavericks ne devraient finalement pas être de la partie.

Il devrait y avoir du ménage chez les Utah Jazz au cours des prochaines semaines. En effet, malgré ses bonnes performances en saison régulière, l’équipe de Salt Lake City n’a jamais réussi à performer en Playoffs, ne réussissant pas à atteindre la finale de la conférence Ouest malgré leurs six présences consécutives lors de la post-saison. Malgré son importance sur le plan défensif pour la franchise, Rudy Gobert pourrait notamment faire ses valises, comme l’avait expliqué le journaliste Bill Simmons : « Je pense qu’ils vont d’abord essayer d’échanger Gobert. Mais ils ne reconduiront pas cette équipe » . Le triple vainqueur du titre de meilleur défenseur de l’année pourrait changer d’horizon pour la première fois depuis son arrivée en NBA, et plusieurs prétendants seraient déjà apparus pour tenter de l’attirer. Toutefois, l’un d’entre eux ne devrait finalement pas passer à l’action.

De nombreuses franchises semblaient s’intéresser à Rudy Gobert. Le journaliste John Hollinger avait notamment évoqué les Atlanta Hawks, les Charlotte Hornets, les New-York Knicks, les Toronto Raptors et les Memphis Grizzlies, tandis que Tim MacMahon avait quant à lui confié que les Dallas Mavericks étaient prêts à passer à l’action. Toutefois, la Stiffle Tower ne devrait finalement pas devenir l’un des coéquipiers de Luka Doncic la saison prochaine. Alors que le Slovène et les siens ont réalisé une très belle campagne de Playoffs en atteignant la finale de la conférence Ouest, Marc Stein s'est prononcé sur les plans de la franchise texane, notamment pour le recrutement. Selon les informations du journaliste, il semblerait désormais peu probable qu’il y ait un mouvement pour le Français dans les semaines à venir.

The Mavericks, contrary to long-held speculation, are unlikely to initiate an all-out trade pursuit of Utah's Rudy Gobert, league sources say. My look at what's next for Dallas after its first taste of playoff success since 2011: https://t.co/I78FBEmjbl