Basket

Basket - NBA : Feu vert pour un gros trade de Rudy Gobert ?

Publié le 21 mai 2022 à 23h35 par Thomas Bourseau

Dans le viseur des Dallas Mavericks, Rudy Gobert ne devrait pas être gêné par la concurrence de Deandre Ayton pour le poste de pivot du finaliste de la conférence Ouest de ces Play-Offs.

Alors que l’avenir de Rudy Gobert pourrait s’écrire ailleurs qu’à l’Utah Jazz malgré sa prolongation de contrat XXL, le pivot français pourrait être sacrifié cet été par la franchise après son énième échec en Play-Offs. En effet, du changement serait escompté à Utah et l’une des potentielles destinations de Gobert serait les Dallas Mavericks de Luka Doncic, finalistes de la conférence Ouest. Et pour ce qui est de la concurrence de Deandre Ayton, Rudy Gobert n’aurait pas à s’en faire.

« Il est très important dans ce que nous faisons »

« Deandre a réalisé une très belle saison et il a continué de progresser année après année. Il est très important dans ce que nous faisons. Son avenir avec nous est quelque chose que nous parlerons au moment venu, ce qui aura lieu plus tard. Il est un agent libre et je l’ai déjà dit, il a une vision similaire à la notre, qui est de tout gagner. Nous verrons tout ça en temps voulu ». a confié James Jones, manager général des Phoenix Suns, au sujet de Deandre Ayton dans des propos rapportés par Parlons-Basket . Rudy Gobert ne devrait donc pas être gêné par Ayton pour les Dallas Mavericks.