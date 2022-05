Basket

Basket - NBA : Les Brooklyn Nets jouent gros avec Kyrie Irving !

Publié le 26 mai 2022 à 22h35 par Thomas Bourseau

Alors que Kyrie Irving pourrait potentiellement quitter les Nets cet été, la franchise de Brooklyn prendrait des risques par rapport à Kevin Durant si cette éventualité se confirmait… Explications.

Depuis quelque temps, il est question d’un éventuel départ de Kyrie Irving des Brooklyn Nets. En effet, et ce, bien que le meneur de jeu ait fait part de sa volonté de poursuivre son aventure aux côtés de Kevin Durant afin de rafler une bague NBA dès la saison prochaine après le nouvel échec de la franchise de New York. Manager général des Nets, Sean Marks faisait passer le message suivant dernièrement. « Nous n’avons pas encore entamé les discussions, mais je suis impatient d’entendre ce que Kyrie veut de nous pour prolonger l’aventure ici. Je ne veux pas faire de commentaire sur la situation puisque personne ne sait ce qui peut arriver. Quand nous allons discuter, je vais m’assurer que Kyrie soit la bonne personne pour l’équipe, et je vais m’assurer que nous soyons la bonne franchise pour Kyrie ».

« Si Irving quitte les Nets, il ne serait pas surprenant que Durant soit frustré »

Et hormis le fait de perdre un meneur de jeu de la qualité de Kyrie Irving si jamais ce dernier venait à partir à l’intersaison, les Brooklyn Nets se mettraient en danger vis-à-vis de Kevin Durant. « En termes simples, si Irving quitte les Nets, il ne serait pas surprenant que Durant soit frustré par la capacité de l’organisation à mettre en place des joueurs de compétition autour de lui. Ils n’ont pas réussi à le faire au début de la saison dernière, et aucune de leurs principales acquisitions de l’intersaison – James Johnson, DeAndre’ Bembry ou Jevon Carter – n’a terminé l’année à Brooklyn ». a confié Kristian Winfield du New York Daily News dans des propos rapportés par Trashtalk . Le ton est donné.