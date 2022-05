Basket

Basket - NBA : Luka Doncic ne perd pas espoir !

Publié le 25 mai 2022 à 12h35 par La rédaction

Après avoir remporté leur premier match de ces finales de Conférence, les Mavericks ont sauvé l’honneur. Luka Doncic, lui, croit toujours en l'exploit.

Les Mavericks vont-ils de nouveau réaliser l’exploit de renverser une série ? Mené 2-0 par Phoenix au tour précédent, Dallas s’était finalement imposé en 7 matchs. Face aux Warriors, la donne n’est pas la même. Les coéquipiers de Luka Doncic ont perdu les trois premières rencontres avant de remporter le game 4 . Une première victoire qui rassure. Même si l’espoir reste mince, Luka Doncic a toujours confiance.

« On va y croire jusqu’au bout »

« Je crois encore qu’on peut gagner. ‘Sweep’ ou non. Au final, si on perd, on perd. Peu importe combien de fois on gagne. On doit y aller match après match. On va y croire jusqu’au bout », a lâché le joueur slovène dans des propos relayés par Basket USA . Homme à tout faire des Mavericks, Luka Doncic sera l’arme fatale de Dallas. Reste à savoir s’il pourra prendre le dessus sur l’armada offensive des Warriors…