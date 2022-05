Basket - NBA : Butler s’explique sur son all-in manqué !

Basket

Au terme d’une rencontre folle, les Celtics de Boston se sont qualifiés pour la finale de NBA en faisant tomber le Miami Heat sur le score de 100 à 96 dans une 7e manche épique. Le fait de match se situe lors des 18 dernières secondes, lorsque que la star de Miami, Jimmy Butler, tente un tir rapide alors que son équipe était menée de seulement 2 points, un choix vivement critiqué. Le joueur s’est exprimé sur ce tir en conférence de presse.

C’est fait ! Dans un match plein de suspense, les Celtics ont remporté ce Game 7 à l’extérieur, avec un bon début de match, l'équipe a su résister aux assauts de Miami, et ce, jusqu’à la toute dernière seconde du match. Ce n’est pas passé loin, mais Boston s’est bel et bien qualifié pour la finale des playoffs, ils retrouveront les Golden States Warriors emmenées par Stephen Curry. À quelques secondes de la fin, Miami aurait pu se qualifier devant son public, mais Jimmy Butler, pourtant en grande forme, a réalisé un mauvais choix, entrainant l’élimination de son équipe.

En effet, le joueur de 32 ans a créé la polémique suite à sa mauvaise prise de décision. Ainsi, À 18 secondes de la fin, alors que Boston peine à défendre et que son équipe, poussée par le public, est en pleine confiance, Jimmy Butler récupère le ballon et remonte le terrain. Les Celtics mènent alors par 2 points. Jimmy Butler prend soudainement la décision de tenter un tir rapide à 3 points, la tentative échoue et Boston se qualifie. Une décision qui lui a valu d’être vivement critiqué. Après le match, Butler déclarait en conférence de presse : « Mon processus de réflexion à ce moment-là était clairement "va chercher la victoire". Mes coéquipiers ont validé ce tir, donc je vis avec le résultat ». Les yeux sont maintenant rivés vers la finale des playoffs, débutant vendredi prochain.

The @celtics win Game 7 and advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV