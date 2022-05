Basket

Basket - NBA : Magic Johnson balance ses vérités sur le cas Westbrook !

Publié le 24 mai 2022 à 15h35 par La rédaction

À la recherche d’un coach et d’une reconstruction de l’effectif, les Lakers envisagent de se séparer de leur meneur, Russell Westbrook. La légende des Lakers, Magic Johnson, a partagé son point de vue sur ce dossier.

Ce n’est un secret pour personne, les Los Angeles Lakers vont mal ! Après une saison catastrophique se soldant par une 11e place en saison régulière, les Lakers comptent changer pas mal de choses au sein du club, à commencer par l’arrivé d’un nouveau coach. Autre dossier chaud à Los Angeles, le cas Russell Westbrook. En effet, le joueur de 33 ans, auteur d’une saison ratée, serait devenu indésirable et ses dirigeants tenteraient de s’en séparer. Cependant, il ne sera pas simple de faire partir le joueur…

Un dossier épineux selon Magic Johnson