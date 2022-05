Basket

Basket - NBA : L’arrivée du nouveau coach des Lakers conditionnée par Westbrook !

Publié le 29 mai 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 29 mai 2022 à 18h38

Très décevant avec les Los Angeles Lakers cette saison, Russell Westbrook pourrait faire ses valises prochainement. Toutefois, les Angelinos feraient toujours confiance au meneur, et auraient dirigé la recherche de leur nouveau coach en fonction de l’Américain. En effet, la franchise souhaitait attirer un entraineur capable de réussir à intégrer Brodie.

La première saison de Russell Westbrook aux Los Angeles Lakers est loin d’être une réussite. En effet, avec 18,5 points ; 7,4 rebonds et 7,1 passes décisives par match en moyenne, l’Américain a livré des prestations bien loin de ses standards habituels, et n’a pas convaincu. En effet, le meneur a été recruté pour pallier les blessures fréquentes d’Anthony Davis et LeBron James, toutefois, les Angelinos n’ont finalement même pas réussi à atteindre les Playoffs, et le MVP 2017 est vu comme l’une des plus grosses déceptions de cette campagne. Toutefois, les pourpres et or ne perdent pas espoir, et espèrent le voir retrouver son niveau prochainement.

Les Lakers veulent réussir à intégrer Russell Westbrook

Selon les informations d’Adrian Wojnarowski, Russell Westbrook aurait joué un grand rôle dans l’arrivée du nouvel entraineur des Los Angeles Lakers, Darwin Ham. En effet, la franchise californienne souhaite attirer quelqu’un qui saura faire retrouver son niveau au meneur. « L’une des directives majeures concernant l’arrivée de Darvin Ham comme coach chez les Lakers : trouver un moyen d’intégrer Russell Westbrook au sein de cette franchise, aux côtés de LeBron James et Anthony Davis. C’était un sujet très important au moment des recherches pour un coach selon quelques sources » a confié le journaliste, selon des propos relayés par Parlons Basket .