Basket - NBA : Cet indice de taille sur la prochaine destination de Rudy Gobert !

Basket

Si un départ de Rudy Gobert lors des prochaines semaines semble probable, celui-ci ne susciterait plus l’intérêt des Dallas Mavericks. Toutefois, cela proviendrait du fait que les Utah Jazz ne comptent pas laisser partir leur pivot à l’Ouest, et ne le céderont qu’à une franchise de la conférence Est.

Neuf années après son arrivée en NBA, aux Utah Jazz, Rudy Gobert pourrait changer d’air lors des prochaines semaines. En effet, l’équipe de Salt Lake City n’a jamais réussi à passer le deuxième tour de Playoffs avec le Français et Donovan Mitchell, et plusieurs départs devraient être observés. Alors que les Dallas Mavericks étaient annoncés comme des candidats très sérieux pour enregistrer l’arrivée de la Stiffle Tower , ces derniers ne seraient finalement plus intéressés par lui. Cependant, les Texans ne renonceraient pas à ce dossier de leur propre gré.

Selon les informations de Jason Sheperd, qui couvre les Utah Jazz pour BYURadio , le désintérêt des Dallas Mavericks pour Rudy Gobert serait en réalité lié à une décision prise par la franchise de Salt Lake City en interne. En effet, cette dernière ne compterait pas céder le Français à l’un de ses concurrents de la conférence Ouest, et ne le laissera partir qu’à l’Est, où les Toronto Raptors, les New-York Knicks ou encore les Atlanta Hawks s’intéressent à sa situation.

The report of the Mavs not pursuing Gobert probably has more to do with the Jazz not planning to trade him to a WC team. If he’s dealt, it’s going to be East.