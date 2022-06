Basket

Basket - NBA : LeBron James affole encore les compteurs, le voilà milliardaire !

Publié le 2 juin 2022 à 16h35 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, LeBron James est une véritable légende vivante du sport, mais surtout du basket. En NBA, à 37 ans, le King continue encore de martyriser ses adversaires. Mais au-delà de l’aspect sportif, la star des Lakers fait aujourd’hui parler d’elle pour une autre raison. En effet, LeBron James viendrait de dépasser une barre mythique, devenant dès à présent milliardaire.

Double médaillé d’or aux Jeux Olympiques, quadruple champion NBA avec le Heat, les Cavaliers et les Lakers, élu 4 fois MVP, nommé 4 fois MVP des Finales, sélectionné 18 fois au All Star Game pour ne citer que ça. LeBron James a un palmarès long comme le bras. L’armoire du King est bien remplie et elle pourrait encore continuer de s’étoffer. En effet, à 37 ans, la star des Lakers est toujours en activité et LeBron James ne semble toujours pas être prêt de raccrocher. Bien que les années passent et le poids de l'âge se fait de plus en plus de se faire ressentir, le natif d’Akron continue encore d’évoluer au plus haut niveau. De plus, il nourrit d’ailleurs une grande ambition avant de prendre sa retraite : jouer au moins une saison en NBA avec son fils Bronny, qui a aujourd’hui 17 ans. Mais au-delà d’être l’un des plus grands sportifs du monde, LeBron James est également un très grand homme d’affaires. Au fil des années, le King a su se construire un énorme patrimoine, ce qui lui vaut aujourd’hui un énorme titre. En effet, selon les informations de Forbes , le joueur des Lakers vient de dépasser une barre plus que symbolique, devenant milliardaire. LeBron James est ainsi le 3ème joueur de basket a atteindre celle-ci après Michael Jordan et Kobe Bryant, mais il est toutefois le premier à le faire alors qu’il est toujours en activité.

LeBron James Is Officially A Billionaire https://t.co/vKXxBzL9wf pic.twitter.com/5c6cdbYLN8 — Forbes (@Forbes) June 2, 2022

La barre du milliard !